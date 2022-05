A la Une .. Les forces en présence, les déclarés et les "j'hésite encore" dans la 3e circonscription

Les résultats de l'élection présidentielle ont rebattu les cartes et donnent aux législatives une saveur particulière. Dans la 3e circonscription, à quelques jours de la clôture officielle des candidatures, la Nouvelle union écologique et sociale a du plomb dans l’aile. Avec le Tampon qui tient une grande place dans cette circonscription, Patrice Thien Ah Koon pourrait également donner du fil à retordre à Nathalie Bassire, s'il décidait d'y aller. Par PB - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 18:16





Le Tampon pèse effectivement beaucoup dans la circonscription. Officiellement, le maire n'a pour le moment pris aucune position mais la candidature de son fils, adjoint et conseiller communautaire, semble se profiler pour affronter la députée sortante, désormais sans étiquette et sans soutien des ténors de la droite. Selon nos informations, Patrice Thien Ah Koon se laisserait encore quelques jours pour se décider. La députée sortante se lance à nouveau dans la course avec " exclusivement l'investiture des citoyens de la 3ème circonscription" , sa famille politique Les Républicains lui ayant refusé l'investiture. En 2017, Nathalie Bassire avait gagné (56% en 2017 contre 43%) les voix des électeurs de la partie nord-est de la commune de Saint-Louis, Cilaos, l'Entre-Deux, Cilaos et Le Tampon face à Jacquet Hoarau, fidèle d'André Thien Ah Koon.





Virginie Grondin regrette ainsi "les candidats qui ont fleuri sur plusieurs circonscriptions. Nous on suit nos process habituels". Ce samedi 7 mai, la convention d’investiture de la Nouvelle union populaire écologique et sociale donnera la liste définitive des candidats labellisés.



Comme Virginie Grondin, Alexis Chaussalet (PLR) est suspendu à cette décision. L'assistant parlementaire de Karine Lebon regrette également cette "désunion". Le militant assure pour autant qu'il "se rangera derrière la décision de la Nouvelle union populaire". De l'autre côté de l'échiquier, l'union tant espérée se fait attendre. Si au national l'accord historique entre les forces de gauche est en passe d'être signé, le communiqué "des groupes d'action La France Insoumise" a mis au jour les tensions entre les candidatures Insoumises et PLR . Virginie Grondin (LFI), présente en 2017, a ainsi été proposée dans la 3e circonscription par les représentants de l'Union populaire de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon et Denise Delavanne.

Virginie Grondin regrette ainsi "les candidats qui ont fleuri sur plusieurs circonscriptions. Nous on suit nos process habituels". Ce samedi 7 mai, la convention d'investiture de la Nouvelle union populaire écologique et sociale donnera la liste définitive des candidats labellisés.

Autre homme de gauche qui assure que les appels du pied ne manquent pas ces dernières semaines : Jean-Jacques Vlody a "envie d’y aller". Député de 2012 à 2017, il n’ira que si sa candidature fait consensus, affirme-t-il.



L’état des forces en présence révèle assurément la prédominance de candidats tamponnais dans cette troisième circonscription. Saint-Louis a également un rôle à jouer. La maire, Juliana M’Doihoma, figure politique montante, ne s’est pas encore positionnée sur le soutien qu'elle apportera.