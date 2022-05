A la Une .. Ne se sentant "pas respectés", les Insoumis disent ses quatre vérités à Huguette Bello

Ils ont espéré un signe jusqu'au dernier moment. Mais las d'attendre, les "groupes d'action La France Insoumise" dévoilent les noms des candidats qu'ils soutiendront dans chacune des sept circonscriptions de La Réunion. Dans ce communiqué à plus d'un mois du 1er tour, Denise Delavanne, au nom des groupes d'action LFI, marque également une certaine déception de voir le manque d'implication du PLR durant la campagne de la présidentielle. Mais la déception n'est pas toute récente. La "marginalisation" des élus insoumis à compter du second tour des régionales de 2021 est également mise sur la place publique. Par N.P - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 09:43

Le communiqué :



Depuis 2016, la France insoumise n’a eu de cesse de croitre à la Réunion à partir d’un noyau de membres du parti de Gauche qui ont su au cours de ces nombreuses années élargir ce cadre pour devenir aujourd’hui la première force politique de l’île :



En 2017, nos candidats aux législatives ont obtenu entre 7 et 12% des suffrages, malgré des moyens financiers sans commune mesure avec les autres candidats.



En 2019 nous étions aux côtés de Younous Omarjee pour réaliser un très bon score aux élections européennes et permettre son élection.



En 2020, trois insoumis ont été élus sur la liste d’Huguette Bello à la mairie de Saint-Paul, sur une base programmatique solide. L’un d’entre eux a été nommé adjoint, une autre élue vice-présidente du conseil communautaire du territoire (TCO).

En 2021, nous avons fait liste commune pour les régionales avec le PLR d’Huguette Bello et quelques personnes issues de la société civile. Notre présence sur cette liste s’est vue grandement diminuée dans l’entre-deux tours au profit d’un élargissement à des personnalités politiques Macronistes et Socialistes.



Depuis lors, nous constatons une volonté de marginalisation de nos représentants de la part d’Huguette Bello et de sa majorité régionale. A partir de ce constat, les Groupes d’Action (GA) de l’Union Populaire ne se sentent ni liés à, ni respectés par cette majorité régionale élue avec nos efforts et sans nos candidats.



Lorsqu’Huguette Bello a rejoint l’Union Populaire en Août, nous avons espéré qu’elle et son parti (le PLR) prennent une part active pour la campagne présidentielle de 2022, déjà bien amorcée grâce à nos actions.



Cet espoir a été vain : nous avons porté cette campagne absolument seuls grâce aux renforts toujours plus importants de citoyens venus nous rejoindre : recherche de parrainages, actions militantes, commandes de matériels, production de contenu, organisation du meeting de Jean-Luc Mélenchon du 26 Février, tenue des bureaux de vote, gestion des procurations… Tout cela a été réalisé exclusivement par les militants de l’Union Populaire, sans le soutien de quel qu’autre parti politique de l’île à l’exception de la députée Karine Lebon dans la 2ème circonscription.



Nous sommes fiers du travail mené qui a contribué au score historique de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Il affirme le rejet du monde ultra libéral d’Emmanuel Macron.



Depuis plusieurs mois, l’ensemble des forces militantes de l’Union Populaire a œuvré pour l’élargissement politique du bloc populaire que nous représentons.



Ainsi, de nombreuses réunions ont été proposées au PLR d’Huguette Bello. Toutes ces demandes sont restées lettre morte jusqu’à une première réunion organisée le 3 Mai qui n’a pas permis que chacun expose ses arguments de façon à trouver un compromis acceptable par tous dans la perspective des élections législatives des 12 et 19 Juin prochain.



Nous regrettons qu’une certaine classe politique tente de récupérer le travail de terrain mené par les militants de l’Union Populaire sur tout le territoire, privilégiant les intérêts partisans et de vieilles pratiques politiciennes au détriment de la cohérence programmatique et des intérêts du peuple.



Malgré cela, souhaitant tout faire pour créer l’union la plus large possible, avec le soutien de Jean Hugues Ratenon, nous avions choisi jusqu’à présent de ne mettre en avant aucun candidat dans le but de voir aboutir ces négociations et ce malgré les candidatures florissantes se réclamant de la majorité régionale, voire de la France Insoumise ou de l’Union Populaire.



Un grand nombre des militants de l’Union Populaire s’est réuni ce Dimanche 1er Mai à l’initiative du député Ratenon et du Parti de Gauche afin de faire le bilan des dernières semaines et se mettre en ordre de bataille pour démarrer pleinement la campagne des législatives.



Constatant les échecs des appareils partisans locaux à créer les conditions de l’unité, nous assumons pleinement la responsabilité que le peuple nous a confiée à l’issue du 1er tour.



Ainsi, parce que l’unité derrière un programme est dans l’ADN de notre mouvement, parce que la cohérence idéologique est primordiale pour rétablir la confiance dans nos représentants, parce que nous sommes plus forts de la diversité des tendances qui nous composent et parce qu’il est urgent d’engager la campagne législative, nous avons décidé lors de cette réunion de proposer au peuple réunionnais les candidats suivants :



Pour la première circonscription : Yoann CANCAN (LFI)

Pour la deuxième circonscription : Karine LEBON (PLR)

Pour la troisième circonscription : Virginie GRONDIN (LFI)

Pour la quatrième circonscription : Stéphane ALBORA (Saint-Pierre Plus Verte)

Pour la cinquième circonscription : Jean-Hugues RATENON (Rézistans 974/LFI)

Pour la sixième circonscription : Pascal HOAREAU (LFI)

Pour la septième circonscription : Perceval GAILLARD (LFI)



L’ensemble de ces candidats a été désigné en assemblée des groupes d’action afin de garantir la défense de notre référentiel programmatique commun incarné dans un gouvernement mené par Jean-Luc Mélenchon : retraite à 60 ans, SMIC à 1400€, référendum révocatoire des élus, RIC, bifurcation écologique….



Nos représentants (Jean-Hugues Ratenon et Denise Delavanne) restent à la disposition des partis politiques de l’île pour continuer à travailler à l'élargissement unitaire dans la logique des accords nationaux.

