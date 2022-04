Nathalie Bassire crée son parti, baptisé Réunion Libre

Le communiqué :



Au lendemain du 1er tour des élections présidentielles, désormais libre de mon engagement personnel envers Valérie PÉCRESSE à qui j’ai été loyale jusqu’au bout, et libre envers les partis traditionnels, j’ai décidé avec un groupe de citoyens engagés sur la 3ème circonscription de La Réunion de créer notre propre mouvement politique dénommé RÉUNION LIBRE.



Ce parti qui a vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire réunionnais est officiellement créé depuis le 12 avril 2022.



Il a pour objet de rassembler les citoyens qui souhaitent librement s’engager dans une action et des projets visant à renforcer les valeurs républicaines et co-construire les voies d’une meilleure gouvernance démocratique sur le territoire de La Réunion.



Ce mouvement a ainsi pour objectif de concourir à l’expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, de notre devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité », des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l’unité de la République et de l’indépendance de la Nation.



Il rassemble toutes les femmes et tous les hommes qui partagent ses valeurs et agit au service des citoyens.



Ce parti politique participe ainsi au débat public et par conséquent présente ou soutient des candidats à des élections.



J’ai rencontré et je rencontre chaque jour sur le terrain des femmes et des hommes de sensibilités différentes, avec des valeurs et des idées à tous les niveaux : social, écologique, économique, …



Ces sensibilités me parlent car je les retrouve en moi, mais aussi à travers le résultat du 1er tour de la présidentielle.



Aussi, je souhaite rassembler le plus largement possible car c’est collectivement que nous pourrons faire entendre la voix des Réunionnais(es) et défendre l’intérêt de La Réunion dans les prochaines années, quel que soit le résultat du 2nd tour de la présidentielle.



J’invite donc toutes les femmes et tous les hommes qui partagent ce constat et cette ambition à nous rejoindre : Ensemble et Unis, nous serons plus forts !



Nathalie BASSIRE

Présidente du parti REUNION LIBRE