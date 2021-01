A la Une . Le retour à deux collectes par semaine dans l'Ouest pendant la saison chaude

Le TCO augmente le nombre de ses collectes sur une large partie du territoire pour les mois de janvier et février. Le littoral et les mi-pentes bénéficieront désormais de deux ramassages d'ordures ménagères. Les administrés sont invités à se référer à leur calendrier de collecte. Par Marine Abat - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 21:24 | Lu 484 fois





"On a pris en compte les préoccupations sanitaires. Une réorganisation du service a été nécessaire", indique Philippe Lucas, vice-président du TCO délégué à l'environnement, ce mardi matin à la station de transit du Port. Pour mémoire,



Le nouveau modèle est réalisé sous la forme d'une expérimentation, laquelle porte à 60.000 le nombre de foyers (soit près de 75% du territoire) qui bénéficieront d’un ramassage deux fois par semaine en cette période de fortes chaleurs propice à la prolifération des vers. En plus du littoral, les mi-pentes sont concernées, jusqu'à 400 mètres d'altitude.



Reste à voir si ce nouveau système sera maintenu ou non dans le temps. "À l'issue de l'expérimentation, nous ferons un bilan et nous déciderons de la possibilité de la nécessité et des modalités d’une reconduction pour les années à venir".



40% d'activité en plus



Outre la chaleur qui pousse à sortir plus fréquemment ses poubelles, cette période de l'année est également plus dense en déchets. "Sur les mois de janvier et février, on constate 20 à 25% de déchets supplémentaires", indique en effet Christophe Tabaka, directeur de centre chez Nicollin, prestataire et partenaire du TCO pour les collectes. Il avance le tourisme et les pluies comme explications, "parmi d’autres paramètres". La nouvelle organisation engendre quant à elle "environ 40% d’activité en plus". Des CDD et intérim sont ainsi recrutés pour renforcer les équipes. Au total, cela correspond à 420 heures travaillées supplémentaires.



Pour le TCO, cette augmentation du nombre de collectes sur les deux premiers mois de l’année a un coût : 400.00 euros supplémentaires, sur un budget de 7 millions au total. "Il n’y aura pas d’augmentation de la TEOM", tient à rassurer Philippe Lucas.



"Toucher au porte-monnaie"



Le nouveau calendrier, qui concerne tous les types de déchets, a été distribué par les médiateurs de Cycléa. Reste à voir si les jours de collecte seront mieux respectés cette année, de nombreux dépôts sauvages étant régulièrement signalés sur le territoire. "Ce n’est pas un manquement du TCO, c’est un problème de comportement", répond Philippe Lucas à ce sujet. "Le territoire est le mieux doté en déchetteries de France, elles sont gratuites et ouvertes 7 jours sur 7", tient-il à rappeler. Les administrés n'ont donc aucune excuse.



Par ailleurs, "le TCO a validé le principe de la création d’une brigade verte sur l’ensemble du TCO. Elle sera opérationnelle à partir du premier semestre 2021", souligne-t-il. Mais pas sûr selon lui que la simple sensibilisation suffise. "Je pense qu’il faut toucher au porte-monnaie si on veut vraiment un changement de comportement", affirme l'élu. La collectivité s'oriente ainsi vers des actions répressives.



Philippe Lucas se satisfait tout de même d’un changement des comportements individuels déjà en marche sur le territoire. "Quand on a diminué les collectes, beaucoup de personnes se sont équipés de composteurs individuels", note-t-il. Des ateliers compostage sont d'ailleurs proposés par la collectivité.



Autre initiative du TCO : l'expérience concluante menée avec des poules (





Le calendrier à retrouver ici Il y a du nouveau, côté déchets, pour les administrés du TCO. Depuis le début de l’année, le calendrier de collecte a été modifié en raison du passage à deux ramassages hebdomadaires des ordures ménagères (bacs bleus/verts) pour les mois de janvier et février, sur une large partie du territoire."On a pris en compte les préoccupations sanitaires. Une réorganisation du service a été nécessaire", indique Philippe Lucas, vice-président du TCO délégué à l'environnement, ce mardi matin à la station de transit du Port. Pour mémoire, la collecte avait été restreinte pour des raisons financières en 2014 , suscitant le mécontentement des usagers. "Cela fait plusieurs années que les administrés se plaignent", concède l’élu.Le nouveau modèle est réalisé sous la forme d'une expérimentation, laquelle porte à 60.000 le nombre de foyers (soit près de 75% du territoire) qui bénéficieront d’un ramassage deux fois par semaine en cette période de fortes chaleurs propice à la prolifération des vers. En plus du littoral, les mi-pentes sont concernées, jusqu'à 400 mètres d'altitude.Reste à voir si ce nouveau système sera maintenu ou non dans le temps. "À l'issue de l'expérimentation, nous ferons un bilan et nous déciderons de la possibilité de la nécessité et des modalités d’une reconduction pour les années à venir".Outre la chaleur qui pousse à sortir plus fréquemment ses poubelles, cette période de l'année est également plus dense en déchets. "Sur les mois de janvier et février, on constate 20 à 25% de déchets supplémentaires", indique en effet Christophe Tabaka, directeur de centre chez Nicollin, prestataire et partenaire du TCO pour les collectes. Il avance le tourisme et les pluies comme explications, "parmi d’autres paramètres". La nouvelle organisation engendre quant à elle "environ 40% d’activité en plus". Des CDD et intérim sont ainsi recrutés pour renforcer les équipes. Au total, cela correspond à 420 heures travaillées supplémentaires.Pour le TCO, cette augmentation du nombre de collectes sur les deux premiers mois de l’année a un coût : 400.00 euros supplémentaires, sur un budget de 7 millions au total. "Il n’y aura pas d’augmentation de la TEOM", tient à rassurer Philippe Lucas.Le nouveau calendrier, qui concerne tous les types de déchets, a été distribué par les médiateurs de Cycléa. Reste à voir si les jours de collecte seront mieux respectés cette année, de nombreux dépôts sauvages étant régulièrement signalés sur le territoire. "Ce n’est pas un manquement du TCO, c’est un problème de comportement", répond Philippe Lucas à ce sujet. "Le territoire est le mieux doté en déchetteries de France, elles sont gratuites et ouvertes 7 jours sur 7", tient-il à rappeler. Les administrés n'ont donc aucune excuse.Par ailleurs, "le TCO a validé le principe de la création d’une brigade verte sur l’ensemble du TCO. Elle sera opérationnelle à partir du premier semestre 2021", souligne-t-il. Mais pas sûr selon lui que la simple sensibilisation suffise. "Je pense qu’il faut toucher au porte-monnaie si on veut vraiment un changement de comportement", affirme l'élu.La collectivité s'oriente ainsi vers des actions répressives.Philippe Lucas se satisfait tout de même d’un changement des comportements individuels déjà en marche sur le territoire. "Quand on a diminué les collectes, beaucoup de personnes se sont équipés de composteurs individuels", note-t-il. Des ateliers compostage sont d'ailleurs proposés par la collectivité.Autre initiative du TCO : l'expérience concluante menée avec des poules ( dont le but était d'inciter des foyers à adopter des poules pour réduire leurs déchets ), ainsi que la mise en place des Trokali, espaces de troc qui permettent de déposer des objets dont on n'a plus l'utilité. Alors que la prise de conscience est grandissante sur l'impact désastreux de nos déchets, espérons que la responsabilité devienne (enfin) collective.





Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur