Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu L’école de La Fontaine Championne de la Coupe De France du potager





31 écoles réunionnaises ont participé à ce concours d’où la création d’un prix départemental également remporté par la classe de Madame Stéphanie Amossé, directrice et enseignante de la classe de petite et moyenne sections : « on a exploité l’espace potager de l’école qui était à l’abandon. Depuis trois ans, nous avons fait pousser des plantes aromatiques et quelques plantes potagères. C’est la 1ère année que nous produisons des plantes potagères car nous avons pu enrichir la terre avec les déchets de la cantine et le compost ». Cette dynamique leur a valu de se voir décerner ce titre en tant qu’école qui produit le plus de plantes utilisées pour se nourrir (en dehors de la cantine). Les enfants ont ainsi pu déguster leurs propres radis et ramener des brèdes à la maison. Du thym, du romarin, de la verveine, du géranium ou encore de la menthe de leur jardin ont été utilisés en infusion ou dégustation.

Ce titre est une 1ère pour l’école de La Fontaine qui compte bien le conserver l’année prochaine.



Un grand bravo aux enfants la classe de Madame Amossé (photographiés de dos par manque d’autorisations parentales) et plus globalement à l’ensemble des enfants et du personnel de l’école maternelle de La Fontaine.



L’école maternelle de la Fontaine Sain-Leu a reçu le 1er prix national Landestini dans la catégorie « ça nous nourrit » de la coupe de France du potager.31 écoles réunionnaises ont participé à ce concours d’où la création d’un prix départemental également remporté par la classe de Madame Stéphanie Amossé, directrice et enseignante de la classe de petite et moyenne sections : « on a exploité l’espace potager de l’école qui était à l’abandon. Depuis trois ans, nous avons fait pousser des plantes aromatiques et quelques plantes potagères. C’est la 1ère année que nous produisons des plantes potagères car nous avons pu enrichir la terre avec les déchets de la cantine et le compost ». Cette dynamique leur a valu de se voir décerner ce titre en tant qu’école qui produit le plus de plantes utilisées pour se nourrir (en dehors de la cantine). Les enfants ont ainsi pu déguster leurs propres radis et ramener des brèdes à la maison. Du thym, du romarin, de la verveine, du géranium ou encore de la menthe de leur jardin ont été utilisés en infusion ou dégustation.Ce titre est une 1ère pour l’école de La Fontaine qui compte bien le conserver l’année prochaine.Un grand bravo aux enfants la classe de Madame Amossé (photographiés de dos par manque d’autorisations parentales) et plus globalement à l’ensemble des enfants et du personnel de l’école maternelle de La Fontaine. https://landestini.org/ « La Coupe de France du potager est un concours national et un dispositif d’accompagnement au service de la jeunesse, des citoyens et de la planète pour la promotion d’une alimentation saine et locale, et d’une pédagogie les mains dans la terre ».





Dans la même rubrique : < > Festivités du 14 juillet à Saint-Leu : programme et infos pratiques Run 400 : infos pratiques et circulation