L'aviation civile malgache donne du fil à retordre à Air Austral

Les deux vols opérés par Air Austral reliant notre île à la capitale malgache Antananarivo ont été annulés. De part et d’autre de l’océan Indien, on se renvoie la balle, rapporte RFI. Par C.L - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 18:23

Les deux vols opérés par Air Austral reliant l’île de la Réunion à la capitale malgache Antananarivo ont été annulés ce week-end. Aucun vol n’a été reprogrammé au grand désarroi de près de 200 passagers qui se retrouvent bloqués sur l’île française. D’après une voyageuse, le vol a été annulé parce que les autorités malgaches n’ont pas autorisé la compagnie à atterrir, rapporte RFI.

Selon Gérard Rabetokotany, directeur général, cette décision est la simple application de l’accord aérien bilatéral entre la France et Madagascar. Air Austral devait respecter 44% de taux de remplissage lors de ses vols pour éviter une concurrence déloyale avec Tsaradia, la compagne aérienne malgache. Sauf que cette condition n’a pas été pas respectée ce week-end.

L’information a été démentie par la compagnie Air Austral qui, interrogée par le média, ne reconnaît aucune clause mentionnant des taux de remplissage minimum dans les accords aéronautiques existants régissant les liaisons aériennes entre les deux territoires.

La compagnie malgache nationale, Air Madagascar, est en grande difficulté financière depuis plus d’une décennie et mise en redressement judiciaire il y a un an. Elle aurait demandé de reverser 50 euros par passager voyageant à bord des vols opérés par Air Austral ainsi qu’à la compagnie mahoraise Ewa.

Le ministre malgache des Transports affirme qu’il s’agit d’une pratique courante dans le domaine du transport aérien.

Les retours des passagers coincés sur l’île sont négociés au cas par cas. Tout dépend des autorités malgaches sur le taux de remplissage.