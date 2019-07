Il s’est lancé le défi de remonter le temps sur les traces du chemin de fer de La Réunion

À seulement 20 ans, ce jeune Rivièrois, passionné d’histoire, s’est lancé le défi de remonter le temps sur les traces du chemin de fer de La Réunion. 126 km de tracé qu’il suit de St-Pierre à St-Benoît depuis un mois et demi en plusieurs étapes sur son temps libre.Au 19e siècle, l’industrie de la canne est encore florissante. Après deux projets trop coûteux, l’unique ligne voit le jour sous l’impulsion de Eugène Pallu de la Barrière. Dans son sillon, un siècle et demi plus tard, Ludovic s’immerge dans le patrimoine de son île. Le jeune étudiant en histoire souhaite dans les prochaines années partager sa passion et devenir guide. "Le chemin de fer est finalement inauguré en 1882. La locomotive utilisée est de type "Schneider Creusot" et roulait à une vitesse de 28 km/h maximum. J'ai choisi d'effectuer le parcours dans ce sens, car il me permet de remonter au fur et à mesure dans le temps. Le dernier tronçon à voir le jour est celui entre St-Louis et St-Pierre", explique-t-il.Sur les 126 km de ligne, Ludovic a comptabilisé plus de 130 ouvrages d’art, des ponts ou ponceaux pour certains des vestiges pour d’autres utilisés désormais pour le réseau routier réunionnais.Ludovic espère achever son aventure "au plus près du chemin de La Réunion" à la mi-août et en attendant il la partage sur les réseaux sociaux.