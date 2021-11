Handicap : La CIVIS veut rendre tous ses sites accessibles

Places de parking, rampes d'escaliers, aménagement des sanitaires, équipements électroniques… La CIVIS répond progressivement (en raison des difficultés liées à la crise sanitaire) à son projet d’Ad’Ap déposé en mai 2016. Ce dispositif permet de réaliser les travaux nécessaires à la mise en accessibilité pour tous.



"Que certains aient un handicap visuel, des problèmes de motricité ou simplement un âge avancé, l’accessibilité représente pour tous un but à atteindre", déclare Michel Fontaine, président de la CIVIS, entouré de la directrice adjointe du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), Héléne Bérenguier, de Laure Benmoussi, directrice territoriale du FIPHFP, et de Lucien Guidicelli, sous-préfet de Saint-Pierre.



La mise en accessibilité du siège de la CIVIS est aujourd’hui achevée. Pour un coût de plus d’1,5 million d’euros financé en partie par le FIPHFP et l’Etat, l’objectif est "d’améliorer la performance du service publique et de fournir un accès simplifié tout en garantissant une meilleure sécurité à l’ensemble des usagers". Dans ce cadre, un accueil mutualisé de la CIVIS et du CIAS a également été créé.



Ainsi sur l’ensemble des projets ciblés de l’Ad’Ap, 58 % ont été réalisés. La mise aux normes du stade Michel Volnay, de par sa vétusté, prendra la part la plus lourde de l’enveloppe.



A long terme, la Civis veut tendre vers l’accessibilité universelle, c’est-à-dire "pour tous sur l’ensemble du territoire".