Grand-père pédophile : 19 ans de réclusion pour le violeur qui a mis ses petites-filles mineures enceintes

Hippolyte B. était jugé en ce début de semaine devant la cour criminelle pour avoir eu des relations sexuelles avec ses deux petites filles âgées de 13 et 11 ans au moment des faits. Au cours de la procédure, le sexagénaire avait indiqué "avoir succombé à leurs charmes". La peine maximum encourue pour ces faits criminels a été requise par l'avocat général ce mardi. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 09:10





A l'hôpital de Saint-Pierre le jour de son accouchement mi-2020, la mineure de 13 ans l'avait désigné comme étant le géniteur, ce qui avait déclenché un signalement auprès du parquet du Sud. C'est ainsi que l'autre victime avait dévoilé que son enfant, alors âgé de 5 ans, était également le fruit d'un viol commis par Hippolyte.



Quatre victimes au total se sont portées partie civile dans cette sordide affaire de pédophilie et de violences sexuelles intrafamiliales.

Les expertises psychologiques et psychiatriques ont indiqué que l'accusé ne souffrait d'aucune atteinte psychique et ont souligné la nature perverse d'un "patriarche tyrannique et tout-puissant qui ne se remet pas en question et se pose en victime". Le faible niveau intellectuel d'Hippolyte B. ne lui permettrait pas de prendre conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences pour les victimes. "Il représente un danger pour la société", ont fait savoir les professionnels.



20 ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine encourue, ont été requis par le représentant de la société, Jean-Philippe Rey.

À l'issue de la plaidoirie de la défense, une des victimes représentées par le bâtonnier Georges-André Hoarau, n'a pas été reconnue comme telle.



Après en avoir délibéré, les cinq magistrats professionnels de la cour ont décidé de condamner Hippolyte B. à 19 ans de réclusion criminelle.