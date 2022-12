La grande Une France Travail, le nouveau Pole emploi, pourrait être expérimenté à La Réunion

Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022



Les résultats montrent des phénomènes plutôt positifs sur la dernière décennie, mais aussi des écarts qui se creusent entre les quartiers les aisés et ceux les plus défavorisés.



Des politiques “efficaces mais pas suffisantes”



“En 2019, on a un peu plus de la moitié des quartiers qui se trouvent dans une situation aisée voire favorisée, donc un peu plus que ce qu’il y avait en 2008”, se félicite la DEETS au travers de sa directrice Damienne Verguin, qui poursuit : “On ne va pas se satisfaire de ça. La part des quartiers en difficulté et vulnérables reste très importante, voire très accentuée”.



Cela traduit que “les politiques que l’on a mises en place sont efficaces mais pas suffisantes. Ça veut dire aussi que sans doute il faut agir plus et mieux, en coordination de l’ensemble des politiques (emploi, social, aménagement du territoire)".



La directrice de la DEETS a laissé entendre qu’“agir plus et mieux” pourrait passer par l’expérimentation du dispositif France Travail dès 2023 sur l’île.



La Réunion candidate pour expérimenter France Travail



La création du dispositif France Travail est l'un des huit chantiers programmés par le Gouvernement pour viser le plein emploi. Il devrait voir le jour d’ici l’an prochain en passant par une phase d’expérimentation qui pourrait concerner l’un des 114 quartiers identifiés de l’île : "Le département de La Réunion est candidat pour expérimenter, être pilote du dispositif en 2023. Il y a des chances qu’il soit retenu”, a déclaré la directrice de la DEETS à l’issue de la conférence, avant d'émettre tout de même une petite réserve : “Tant que la décision officielle n’a pas lieu, je ne peux pas l’affirmer.”



L’expérimentation consistait, dans une zone définie de l’île, ciblant une population d’environ 2000 personnes, “à travailler sur l’ensemble des paramètres qui leur permettrait d'accéder à l’emploi ", au travers d’un seul pilote, ce qui permettrait aussi de “tester la pertinence de la démarche”, a décrit la directrice de la DEETS.



A cela devrait s’ajouter une transformation des politiques de lutte contre la pauvreté qui se transformerait en “pacte de solidarité”.