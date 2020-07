A la Une . Des stagiaires pour aider les entreprises à se développer à l’international

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat a signé une convention avec le lycée Leconte de Lisle afin que les étudiants de BTS Commerce international participent au développement pour l’exportation des entreprises réunionnaises. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 14:34 | Lu 229 fois

"C’est une convention née durant la crise Covid appelée à durer" se félicite Bernard Picardo, le président de la Chambre de Métiers et de l'artisanat (CMA). Mais le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Crise sanitaire oblige, les élèves du BTS Commerce international du lycée Leconte de Lisle n’ont pas pu effectuer leur stage obligatoire à l’étranger. Un crève-coeur pour ces étudiants qui s’étaient impliqués dans cette recherche et attendaient ce voyage avec beaucoup d’impatience.



C’est alors, en pleine crise, qu’une idée a émergé : Et si ces étudiants étaient mobilisés pour venir en aide aux entreprises locales ? Le lycée Leconte De Lisle s’est donc rapproché de la Chambre de Métiers pour leur trouver un stage. Les étudiants ont donc d’abord été dirigés vers les entreprises spécialisées dans le textile avant que le procédé soit étendu à d’autres secteurs. Plusieurs semaines plus tard, le bilan était plus que positif à la fois pour les stagiaires, mais également pour les entreprises. "Le fait d’avoir ce stagiaire m’a permis de me focaliser sur mon activité tout en lui laissant la charge de l’aspect digital", indique Céline qui a lancé son entreprise de couture peu avant le confinement.



Finalement, tous les étudiants ont pu valider leurs stages, mais surtout, l’idée de permettre aux entreprises de bénéficier de l’apport de stagiaire pour le développement international est restée. C’est donc pour cela que la Chambre de Métiers et de l'artisanat et le lycée Leconte De Lisle ont signé une convention pour que les étudiants puissent être accueillis par des entreprises locales qui souhaitent se lancer dans l’exportation. Les entreprises intéressées sont donc invitées à se faire connaître sur le site de la CMA pour la prochaine session scolaire.





