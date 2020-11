A la Une .. Des artistes de La Réunion s’engagent pour Madagascar

Sous l’impulsion de Charly Lesquelin soutenu par le Fonds Réunion des Talents, plusieurs artistes de La Réunion mettent leurs oeuvres en vente. Cette exposition aura pour objectif de collecter des fonds pour aider la population du sud de Madagascar actuellement frappé par une famine. - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 09:04 | Lu 202 fois



L'appel du cœur des artistes de La Réunion en soutien à KERE 2020

Du 30 novembre Au 15 décembre 2020



Nul n'est resté insensible à la famine qui sévit actuellement dans le Sud de Madagascar, qui fait et continue de faire la une de l'actualité. Nous avons tous été touchés par ces images d'enfants, de familles en souffrance.



En soutien à Kéré 2020, l'artiste peintre, Charly Lesquelin et de nombreux artistes de La Réunion, accompagnés par le Fonds Réunion des Talents, ont imaginé Nout Toute i Done.



Nout Toute i Done, c'est l'élan solidaire des artistes de La Réunion. Peintres, Grapheurs, sculpteurs... Chacun d'entre eux a généreusement fait don d'une ou de plusieurs de ses œuvres, pour une exposition-vente exceptionnelle, dont les recettes seront intégralement reversées à l'association Kéré en soutien à ses opérations à Madagascar.



Une double exposition-vente, qui rassemble déjà plus de 50 œuvres, est ainsi organisée du 30 novembre au 15 décembre 2020, à Kab'Art Portail Saint-Leu, ainsi qu'à l'atelier de Charly Lesquelin à la Capitainerie sur le port de St-Pierre.



Tout au long de l'opération, des performances « live painting » seront également proposées, et ce quotidiennement. Des artistes en création, des œuvres éphémères, un concentré de talent 974, à découvrir sur les deux lieux d'exposition dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.





MERCI AUX ARTISTES !



