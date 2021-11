A la Une . Découvrez tous les artistes du Festival Zouk

Rendez-vous le 8 janvier à ExpoBat Saint-Paul pour un spectacle haut en couleurs. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 16:25





Des surprises sont encore prévues pour le public du Festival Zouk, le samedi 8 janvier, à l'ExpoBat Saint-Paul. DJ Skam organise le Festival Zouk ce samedi 8 janvier 2022.Vous retrouverez des pointures du genre. Marvin Stony , K-Reen, Lynndja, Darius Denon, Luc Léandry, Sali, Thayna, Lorenz et Mathey.L'artiste antillaise plébiscitée par le public réunionnais, Nesly , sera de retour dans l'île.Et la sensation locale KALYPSXAU sera aussi présente.Enfin, il ne s'agit pas d'une zoukeuse, mais tout de même de l'une des stars les plus populaires du moment : Wejdene sera pour la première fois, à La Réunion.Des surprises sont encore prévues pour le public du Festival Zouk, le samedi 8 janvier, à l'ExpoBat Saint-Paul.



