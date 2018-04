Déclaration des revenus 2017 en ligne dès ce mardi. La première étape avant le prélèvement à la source

La campagne 2018 de l’impôt sur le revenu de 2017 est lancée ce mardi avec une nouveauté: l’entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source.



La déclaration en ligne est obligatoire depuis 2016 pour les particuliers équipés d’un accès internet et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros.



Cette année, les télédéclarants disposeront immédiatement du taux de prélèvement et pourront opter pour un taux individualisé ou non personnalisé, applicable au 1er janvier 2019.



L’impôt est ainsi directement collecté sur les salaires ou pensions et non plus un an après. L’administration fiscale transmet aux employeurs ou autres verseurs de revenus, le taux qui sera retenu.