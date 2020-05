Coronavirus : 1er décès d'un patient mahorais à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret de déplorer le premier décès lié au coronavirus à La Réunion. Il s’agit d’un homme atteint de COVID-19, arrivé de Mayotte dans le cadre d’une évacuation sanitaire et qui est décédé ce mercredi 20 mai 2020 au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Nord.



Agé de 82 ans, l’homme a été diagnostiqué COVID-19 à Mayotte.



D’abord hospitalisé au Centre Hospitalier de Mayotte, il a été transféré à La Réunion le 9 mai 2020 dans le cadre d’une évacuation sanitaire et pris en charge par le service réanimation du CHU Nord.



Il présentait plusieurs comorbidités ayant pu contribuer à son décès survenu ce 20 mai 2020.