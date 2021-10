A la Une . Contractualisation dans le 1er degré : L’intersyndicale des enseignants mobilisée devant le rectorat

L’intersyndicale de l’enseignement s’est mobilisée ce mercredi devant les grilles du rectorat. Les manifestants s’opposent au recrutement de nombreux contractuels dans le premier degré et demandent la prise en compte de la liste complémentaire du CRPE. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 15:21

Ils étaient un peu plus d’une quarantaine à manifester devant le rectorat ce mercredi après-midi. Les syndicats de l’enseignement contestent la décision du gouvernement de recruter une cinquantaine de contractuels.



Moins de fonctionnaires, plus de contractuels



Selon eux, ce choix aura des conséquences sur la qualité de l’Éducation des enfants réunionnais.



“On pense qu’il faudrait recruter des fonctionnaires. On nous annonce qu’ils ne seraient pris que pour cette année. On est là pour montrer qu’il y a une vraie aberration. On ne peut pas dire que les politiques du gouvernement ont amené une meilleure réussite, quand on voit les conséquences”, indique Guillaume Aribaud, co-secrétaire de la FSU Réunion







"Ce qui se joue aujourd’hui, c’est l'avenir de nos services publics"



Ces contractuels, recrutés à Bac+3, sont moins formés que les candidats au concours CRPE. L’intersyndicale exige que la totalité des candidats CRPE de la liste complémentaire soit recrutée. Sur les 34 candidats qui y figurent, seuls 14 ont été rappelés.



“ Ce qui se joue aujourd’hui, c’est l'avenir de nos services publics. Il faut lutter, il faut se battre. On nous enlève des droits et des moyens. Le service de l’Education nationale est attaqué. On veut faire rentrer des contractuels en prétextant que c’est la crise sanitaire, sauf qu’au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise sociale dans notre pays qui perdure ”, souligne Cédric Lenfant de l’intersyndicale 1er degré, avant de poursuivre : “ On veut l’embauche de toutes les listes complémentaires, qui sont plus armées à prendre une classe que les contractuels qui ont un niveau Licence et qui vont être formés en 10 jours" .



Une délégation de syndicats devrait être reçue cet après-midi par le rectorat.