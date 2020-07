La grande Une Continuité territoriale : Le dispositif reconduit dès ce mardi

Bonne nouvelle pour les voyageurs réunionnais. Alors que la Région avait décidé de stopper momentanément son dispositif de continuité territoriale pour cause de crise du covid-19, celle ci a décidé dès aujourd'hui de reprendre le dispositif dans sa totalité. L'annonce a été faite ce matin par Didier Robert lors d'un point presse. Les guichets ouvriront lundi prochain et les demandes faites cette semaine se feront uniquement par rendez-vous. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 10:26 | Lu 2333 fois





"La situation tend vers la normale sur la plan sanitaire et il n'y a plus besoin de répondre au coup par coup comme lors de ces dernières semaines", explique Didier Robert. Le président de la collectivité régionale a ajouté que les budgets habituellement alloués au dispositif de continuité territoriale sont les mêmes que les années précédentes.





Didier Robert a également fait un point sur les demandes faites ces deux dernières années. En 2019, 158 451 dossiers ont été émis au titre de la continuité. Parmi eux, 130 858 dossiers concernaient le volet A, à savoir la liaison Réunion-métropole et 27 593 pour le volet B (métropole-Réunion).



En 2020 et avant la mise en place du confinement du 17 mars, près d'un tiers des dossiers avaient déjà été constitués, soit 54 579 bons émis. Parmi eux, 46 800 dans le sens Réunion-métropole et 7 776 dans le sens métropole-Réunion. "Nous avons du suspendre le dispositif en raison de la crise sanitaire. Malgré tout, la continuité territoriale fait partie des dispositifs pleins et entiers de la Région et apporte un vrai service aux Réunionnais", tient à préciser le président de la Pyramide inversée.



Ainsi, à compter de ce mardi, toutes les antennes de la collectivité régionale sont de nouveaux opérationnelles pour traiter toutes les demandes, à travers notamment une plateforme digitale ainsi qu'une ligne téléphonique dédiée au 0262 67 18 95.



À compter de lundi prochain, 60 personnes pourront être accueillies quotidiennement à l'hôtel de Région.





Les bons obtenus avant le confinement doivent être réactivés



Avec une durée de validité de deux mois, les bons émis avant le confinement doivent être réactivés pour pouvoir être utilisés. Pour cela, les voyageurs en possession d'un bon "caduque" doivent également prendre rendez-vous pour effectuer la démarche en personne dans une antenne de la région. La réactivation du bon ne nécessite pas de remplir un nouveau dossier.



Quant aux bons utilisés pour obtenir un billet dont le vol a été annulé, c'est à la compagnie ou à l'agence qui a effectué la vente d'informer la région de la non consommation du bon, afin que celui-ci puisse être à nouveau utilisé par le voyageur.



