La grande Une Comme attendu, les taux de participation sont faibles en ce dimanche matin

​Le taux de participation de ces législatives promet d'être historiquement bas dans le département de La Réunion tout comme à l'échelle nationale. Découvrez les taux de participation intermédiaires dans certaines communes lors de ce 1er tour des élections législatives 2022 : Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 10:50

Au Port où 26.348 électeurs sont appelés à voter, le taux de participation à 10 heures était de 6,03%. C’est deux fois moins que pour la présidentielle (11,46%) et les municipales 2020 (13,55%), encore bien plus bas que pour les Régionales (8,68%), mais deux points de mieux que la législative partielle de 2020 qui avait affiché à cette même heure 4,01% de participation.





A Saint-Leu, le taux de participation à 10h était de 6,5 % soit 1864 votants sur les 28.696 inscrits que compte la commune.





A Saint-Louis, 3,95% des inscrits (soit 911 votants) avaient fait le déplacement à leur bureau de vote à 10h pour le compte de la circonscription 7. Quant à la Rivière Saint-Louis, 3,97% des inscrits ont accompli leur devoir civique à cette même heure. Ces résultats comptent cependant pour la circonscription 3.

Législatives et abstention, une longue histoire d’amour