Atteinte sexuelle sur une fillette: Six ans ferme pour le prédateur sexuel

Le quinquagénaire déféré ce mercredi pour atteinte sexuelle sur une fillette a écopé de six ans de prison ferme avec mandat de dépôt. L'individu déjà condamné pour cinq agressions sexuelles (dont 4 sur mineur) est donc parti directement derrière les barreaux à l'issue de son audience devant le tribunal de Saint-Denis.



Les faits se sont déroulés ce samedi à Saint-Benoît . La petite fille de 11 ans, placée depuis quelques mois, avait fugué pour aller retrouver son père à La Plaine des Palmistes. Mais sur le chemin, elle fait une bien mauvaise rencontre : un individu l'attrape et l'amène dans un champ de banane pour lui infliger des attouchements. Heureusement, elle parvient à lui échapper grâce à plusieurs coups au visage et un joli mensonge. "Si l'agression échoue, c'est grâce à la force et la ruse de la fillette", note le procureur.



"Je lui ai demandé si je pouvais la toucher, mais je ne l'ai pas touchée", se défend celui qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Depuis 15 jours, il avait interrompu son traitement "pour aller voir des prostituées", explique-t-il. Et avait bu et fumé. "Je n'étais pas dans mon état normal", a-t-il concédé, présentant même des excuses. "Je demande pardon, j'ai mal agi".



"C'est un grand malade que vous avez à juger", a plaidé l'avocat de la défense pour qui "l'infraction n'a pas été consommée". Des arguments qui n'auront pas suffi à faire échapper son client à la prison. Sa peine a été assortie d'un suivi sociojudiciaire de 5 ans.