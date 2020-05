André Thien Ah Koon refuse d’ouvrir les écoles le 18 mai

André Thien Ah Koon est prêt à laisser les écoles de la commune du Tampon fermée le 18 mai. Le maire du Tampon refuse de prendre la responsabilité d’envoyer le personnel municipal au contact des enfants sans avoir été dépisté avant.



Par deux courriers adressés à l’ARS le 23 et 27 avril, l’édile souhaitait que les autorités sanitaires fassent passer des tests aux personnels communaux et aux enseignants avant la rentrée. L’ARS lui ayant adressé un refus sans justificatifs, TAK refuse d’engager sa responsabilité. Il déclare qu’il "appartiendra à l'État, par voie de réquisition, de placer le fonctionnement des écoles sous sa pleine et entière responsabilité".