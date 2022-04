A la Une . Affaire McKinsey: Un auteur réunionnais propose un éclairage sur les relations entre le cabinet conseil et le Gouvernement

"Macron - McKinsey : Un scandale d’Etat silencieux ?", est une enquête menée par Fabrice François, ancien journaliste, exerçant actuellement pour la communication d’une collectivité. Par NP - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 11:33





Selon ce rapport, les dépenses des ministères envers ses cabinets se sont élevées à 894 millions d’euros en 2021. Le cabinet McKinsley est particulièrement pointé du doigt. Conseiller du gouvernement sur la stratégie vaccinale, il est accusé de ne pas payer ses impôts en France.



Fabrice François s’est intéressé aux rouages de cette polémique, s’interrogeant sur "une mise sous tutelle de la fonction publique par de prestigieux cabinets privés". Pour cet ancien journaliste, "la justice voudrait tout simplement que le simple citoyen obtienne des explications claires et précises sur l'utilisation raisonnée des fonds publics qui sont alimentés par ses impôts et taxes".



Depuis, le Parquet national financier (PNF) a annoncé, ce mercredi 6 avril, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale".



" Macron - McKinsey : Un scandale d'Etat silencieux ? ", Fabrice François a signé plusieurs ouvrages numériques dont un roman de fiction. " La mort du Pape et la mafia calabraise " est une plongée dans l'histoire de la papauté mais aussi au sein de la 'Ndrangheta, la plus redoutable des mafias italiennes.