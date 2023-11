71 élus réunionnais au Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France

C’est au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, que près de 10.000 élus vont se retrouver pour la 105e édition du Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France. Bien évidemment, La Réunion sera représentée avec une délégation de 75 élus issus des 24 communes, 5 EPCI et du syndicat adhérent de l’association.

Durant ces 4 jours, ce sont près d’une cinquantaine de conférences, débats en plénière, forums thématiques ou points infos qui seront organisés. Le thème de cette édition est « communes de France attaquées, République menacée ». Néanmoins, la première matinée est entièrement dédiée aux Outre-mer.

Serge Hoareau, le président de l’Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), doit prendre part à deux tables rondes : la première sur la lutte contre la vie chère en Outre-mer et la seconde sur le bien vieillir chez soi.

Parmi les autres temps forts pour Serge Hoareau, la rencontre, en compagnie d’autres maires, du directeur général de LADOM, Saïd Ahamada, qui leur présentera le nouveau dispositif de soutien de l’État. Il honorera enfin un rendez-vous avec le Ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, afin de faire un point d’étape sur le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM).

Dans son courrier adressé à tous les congressistes, Serge Hoareau rappelle à tous que « ce déplacement au Congrès s’accompagne d’un certain nombre de devoirs. Sa prise en charge, au frais du contribuable réunionnais, implique une participation active à l’événement. Il s’agit donc, pour les élus, d’être assidus, d’assister aux différentes conférences et de contribuer aux ateliers et débats. La période de crise que nous traversons renforce nos responsabilités d’élus et nous oblige à être plus que jamais exemplaires.«