34 excès de vitesse en 2h à St-André, le confinement propice aux comportements dangereux

Les forces départementales du SIAAP (service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité) ont procédé à plusieurs contrôles ce jeudi veille de week-end prolongé, notamment à Saint-André.



Le matin, la Compagnie Départementale d’Intervention a procédé au contrôle des déplacements réalisés route de Salazie. La gare routière a également fait l’objet d’une sécurisation.



L’après-midi, les contrôles ont toujours porté sur la justification des déplacements mais aussi sur la vitesse des usagers. Et ces contrôles en la matière ont montré jusque là que la densité moindre de la circulation actuelle apparaît propice aux excès. Cela a encore été le cas : en deux heures, les effectifs de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière ont relevé pas moins de 34 excès de vitesse.Tous ces contrevenants ont été interceptés par les agents de la Formation Motocycliste Urbaine et fait l'objet d'une verbalisation.



Le contrôle a été réalisé a l’endroit d’un accident doublement mortel l’année dernière, sur une portion de voie en virage dont la vitesse est limitée à 90 km/h. La vitesse la plus élevée relevée était celle d’une contrevenante mesurée à 135 km/h. Un autre contrevenant également en excès s’avérait lui conduire sans permis.



"L'aisance avec laquelle nombre d'usagers reprennent actuellement le volant ou le guidon en s'affranchissant des règles élémentaires de prudence justifie la poursuite de ce type d'opération", indique les forces de l'ordre.