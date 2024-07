2e circonscription : Le RN espère “faire encore mieux” au second tour

Arrivée en deuxième position face à Karine Lebon, Christelle Bègue ne se laisse pas impressionner par les bons scores de son adversaire. Alors que la députée du PLR a frôlé l’élection au premier tour, la candidate RN se dit satisfaite et espère renverser les pronostics.

Si la bonne humeur régnait au QG de campagne de Karine Lebon, beaucoup ne cachaient pas leur surprise de voir leur candidate affronter celle du RN. Les bons scores de cette dernière (21,31%) et d’Erick Fontaine (16.03%) forcent la sortante à défendre son siège avec un second tour.

Malgré une campagne discrète, sans réseaux sociaux ni couverture médiatique conséquente, Christelle Bègue a réussi le pari de se qualifier pour le second tour. Ses bons scores dans des villes pourtant ancrées à gauche, comme le Port (20,23% des suffrages exprimés), témoignent bien que les résultats des Européennes avaient permis de confirmer l’enracinement du vote RN à La Réunion. “Je suis satisfaite, car Mme Lebon a tous les soutiens, et nous tous les blocages. On espère faire encore mieux pour le deuxième tour”, témoigne Christelle Bègue au lendemain du premier tour.

Pour la candidate d’extrême droite, ce succès est bien le symbole d’un “raz-le-bol de la population envers ceux qui nous gouvernent, qui échouent et qui reviennent quand même. Le débat de l’entre-deux-tours sera l’occasion de montrer nos différences. Nous avons de meilleurs scores qu’aux Européennes, ces législatives ont beaucoup d’enjeux. Nous devons permettre à Jordan Bardella de devenir premier ministre”, poursuit la candidate.

Malgré un ballotage défavorable, Christelle Bègue entend bien défendre son projet jusqu’au bout. “Dimanche prochain, j’appelle les électeurs à faire valoir leurs droits. Ensemble, je dis bien ensemble, nous allons enfin redresser notre pays”. Tout un programme.