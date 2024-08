217.350 élèves font leur rentrée ce matin

La rentrée scolaire 2024 à La Réunion s’annonce sous le signe de la continuité et de l’innovation avec de nouvelles infrastructures et expérimentations. Dès ce matin, 217.350 élèves retrouveront le chemin des écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat de l’île.

Des effectifs en baisse constante

Cette année encore, les effectifs scolaires sont en légère baisse. Avec 217 350 élèves, ce sont 770 élèves de moins par rapport à la rentrée précédente (-0,4 % par rapport à 2023) qui retrouve le chemin des classes. La Réunion confirme une tendance à la baisse amorcée depuis 2008. Ce phénomène, qui reflète l’évolution démographique, n’altère cependant pas l’engagement des autorités académiques à maintenir une offre éducative pour tous. « Cette année encore, malgré la baisse de la démographie scolaire, le ministère a choisi de renforcer les moyens de notre action en dotant La Réunion à la rentrée de 100 postes d’enseignants supplémentaires. Cet effort remarquable nous permettra de mener à bien le « choc des savoirs » indispensable pour mieux faire réussir chaque élève, lui permettre de révéler son potentiel et ainsi aller au plus haut de ses aptitudes », explique Pierre-François Mourier, Recteur de La Réunion.

Nouveaux établissements et dispositifs inclusifs

Malgré cette baisse, l’offre éducative de l’île s’étoffe avec l’ouverture de deux nouvelles écoles : l’école maternelle Denise Salaï à Saint-Benoît et l’école maternelle et élémentaire de la ZAC Avenir à Saint-Louis. En parallèle, l’académie de La Réunion continue de renforcer l’inclusion des élèves porteurs de troubles du spectre de l’autisme. À la rentrée 2024, l’offre de dispositifs spécifiques double avec l’implantation de nouvelles unités d’enseignement maternelles et élémentaires autisme (UEMA et UEEA) sur les quatre régions de l’île. Ces dispositifs, fruits d’une collaboration entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le rectorat, s’appuient sur l’expertise d’associations (Frédéric Levavasseur, Claire Joie et Père Favron) pour offrir un encadrement adapté aux besoins de ces jeunes.

Baccalauréat : résultat en progression

Les résultats aux examens, notamment au baccalauréat, confirment la dynamique positive de l’académie. Avec un taux de réussite global de 90,2 %, en légère hausse par rapport à l’année précédente, La Réunion se rapproche des standards nationaux.

Expérimentation de la tenue vestimentaire commune

Autre nouveauté marquante de cette rentrée : l’expérimentation de la tenue vestimentaire commune, déjà testée depuis janvier dernier au collège Amiral Bouvet de Saint-Benoît. À partir de cette rentrée, plusieurs autres établissements rejoignent cette initiative : l’école Le Baril à Saint-Philippe, ainsi que les collèges Elie Wiesel du Chaudron à Saint-Denis, La Chatoire au Tampon, Trois Bassins et Leconte de Lisle à Saint-Louis.