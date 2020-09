La grande Une 159.400 foyers réunionnais ne paieront plus la taxe d’habitation

Chaque année à la mi-octobre, une foule de contribuables se bousculent devant les centres des finances publiques pour payer leur taxe d’habitation avant la date limite. Suite à la réforme du gouvernement, les redevables seront moins nombreux cette année puisque 80% des foyers fiscaux sont exonérés de taxe d’habitation en 2020. Mais en raison de la crise sanitaire, les Réunionnais sont tout de même invités à payer leur taxe d’habitation en ligne pour éviter les regroupements. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 06:16 | Lu 102 fois





C’est que les Réunionnais sont très attachés au paiement en espèce de cet impôt, surtout les contribuables les plus âgés pour qui la fracture numérique est un véritable handicap.



Mais cette année, le contexte sanitaire et l’application de la réforme gouvernementale devraient soulager quelque peu les files d’attente devant les centres des Finances Publiques. La cohue devant les centres des impôts à l’heure de payer la taxe d’habitation, c’est un scénario qui se rejoue chaque année à La Réunion, malgré la dématérialisation des moyens de paiement. En 2018, les mouvements de foule à l’ouverture du centre de Saint-Paul avaient même fait deux blessés en une semaine C’est que les Réunionnais sont très attachés au paiement en espèce de cet impôt, surtout les contribuables les plus âgés pour qui la fracture numérique est un véritable handicap.Mais cette année, le contexte sanitaire et l’application de la réforme gouvernementale devraient soulager quelque peu les files d’attente devant les centres des Finances Publiques.

159.000 foyers fiscaux totalement exonérés à La Réunion



Après un allègement de 30% en 2018, puis de 65% en 2019, cette année 80% des foyers fiscaux sont totalement exonérés de la taxe d’habitation sur la résidence principale.



À La Réunion (où 109.000 foyers fiscaux étaient déjà exonérés pour des motifs sociaux avant la réforme de la loi de finances), ce sont 159.400 foyers supplémentaires qui n’ont plus à payer cet impôt en 2020 sur les 326.000 que compte notre département.



Ainsi, il ne reste qu’à peine plus d’un quart des foyers fiscaux redevables à la taxe d’habitation.



Et si l’on peut dès lors s’attendre à une baisse de fréquentation devant les centres des finances publiques à la date limite du 16 octobre prochain, une nouvelle difficulté s’invite cette année chez les contribuables: l’épidémie de Covid-19.

Payer en ligne pour éviter la foule



Comme de nombreux services, les centres des Finances publiques ont limité l’accueil du public depuis le début de l’année en raison de la crise sanitaire.



Ce dernier se fait sur rendez-vous, sauf pour les opérations de caisse, la délivrance d’imprimés et d’identifiants, ou encore la délivrance d’extraits ou de matrices cadastrales (uniquement à Saint-Denis et à Saint-Pierre).



C’est pourquoi, même si les services restent ouverts pour les paiements, les contribuables concernés par la taxe d’habitation sont invités à utiliser d’autres moyens de paiement pour limiter la fréquentation des centres et les rassemblements:



La solution la plus simple : le paiement en ligne à l’aide d’un RIB, rapide et sans engagement, qui permet un délai supplémentaire de 5 jours.



Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet, il est également possible de payer par téléphone en appelant le 0809 401 401.



Le prélèvement à l’échéance ou mensuel permet lui de ne pas oublier de payer son impôt et ou de l’étaler le montant sur 10 mois. Là aussi, l’adhésion se fait sur internet et le contrat est reconduit d’année en année.



Enfin, la direction générale des finances publiques a mis en place un partenariat avec le réseau des "buralistes" (enseignes affiliées à la FDJ) afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler les impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).





Attention aux mauvaises surprises



Pour certains contribuables, cette transition vers une suppression totale de leur taxe d’habitation peut s’avérer confuse, car cette année tout va dépendre de leurs revenus perçus en 2019.



Ainsi une personne ayant vu sa taxe d'habitation baisser en 2018 puis en 2019 pourrait se retrouver à devoir la payer en totalité cette année si ses revenus ont augmenté l’année dernière.



Depuis 2018, le gouvernement a d’ailleurs mis en place Pour certains contribuables, cette transition vers une suppression totale de leur taxe d’habitation peut s’avérer confuse, car cette année tout va dépendre de leurs revenus perçus en 2019.Ainsi une personne ayant vu sa taxe d'habitation baisser en 2018 puis en 2019 pourrait se retrouver à devoir la payer en totalité cette année si ses revenus ont augmenté l’année dernière.Depuis 2018, le gouvernement a d’ailleurs mis en place un simulateur en ligne , qui permet aux particuliers d’estimer s’ils sont concernés chaque année par les baisses et la suppression de la taxe d’habitation.

Pas de hausse de la taxe foncière pour 2020



Bonne nouvelle pour les propriétaires, les taux de cotisation de la taxe foncière restent au niveau de ceux appliqués en 2019 et n’augmentent pas alors même que les collectivités anticipent d’importantes pertes financières suite à la crise du covid-19.



En fonction des communes, le taux d’imposition varie dans le département de 31,55% à 78,53% de la valeur locative nette du bien immobilier.



Dans les communes de la CIVIS, une cotisation intercommunale de 2% est également prévue dans le taux.



11 communes de l’île sont aussi concernées par la taxe de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à hauteur de 0,494 ou 0,763%.



En cas de changement de propriétaire, voici les consignes à suivre:



Dans le cas d’un bien vendu avant le 1er janvier 2020

- ne pas payer l'imposition ;

- ne faire aucun arrangement quant au paiement avec le nouveau propriétaire ;

- fournir au service une copie de l'avis de taxe foncière et une copie de l'attestation notariale de la vente (le service stoppera toute action de recouvrement à votre encontre)

Lorsque la mise à jour du nom du propriétaire sera faite :

- vous bénéficierez automatiquement d’un dégrèvement de la taxe foncière ;

- le nouveau propriétaire recevra un avis de taxe foncière 2020 à son nom.





Dans le cas d’un bien vendu après le 1er janvier 2020:

Vous étiez propriétaire au 1er janvier 2020, donc vous êtes redevable de la taxe foncière 2020.

À lire également:

St-Paul et St-Denis parmi les villes où la taxe foncière a le plus augmenté





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur