[VIDEO] Suivez en direct la manifestation contre la réforme du Code du Travail

Des centaines de personnes ont répondu à l'appel lancé par la CGT et manifestent ce mardi matin devant le jardin de l'Etat, à Saint-Denis, pour protester contre la réforme du code du Travail. La CGTR, la FSU et l’UNEF défileront. La CFDT, la CFTC et FO ne défileront pas, conformément aux décisions de leur centrale.



Le cortège est parti du jardin de l'État vers 10 heures et descend lentement le long de la rue de Paris vers la préfecture.



Ce mouvement social s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation d'ampleur nationale, les syndicats estimant les droits des salariés bafoués par les réformes voulues par Macron. Plus de 180 lieux de manifestations ont été recensés, indiquait ce dimanche le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dans Le Parisien, estimant que les 4000 appels à la grève seraient dépassés.



Alors qu'il s'agit de la première épreuve de la rue pour Emmanuel Macron, le président de la République a déclaré ce vendredi qu’il "serait d’une détermination absolue et ne céderait rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes". Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter la polémique.



Samuel Irlepenne sur place