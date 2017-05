Les jeunes Réunionnais brillent au Concours national de danse

De jeunes danseurs réunionnais (entre 8 et 18 ans) ont sauté la mer pour participer au concours national de danse, qui s'est déroulé du 25 au 27 mai à Châlons-en-Champagne, réunissant près de 4000 participants.



Les danseurs péi de la Fédération régionale de danse de La Réunion se sont surpassés puisque sur 68 passages (parmi les 1964 venant de toutes les régions), ils reviennent avec 26 médailles d'or (dont 3 avec Félicitations du jury et 5 à l'unanimité), 28 médailles d 'argent et 14 médailles de bronze.



Un très beau palmarès auquel on peut encore ajouter les deux autres médailles d'or et le coup de cœur du jury de la réunionnaise Carole Monod (en études à Corte, en Corse).