Elle accouche en pleine nuit à Mafate, le PGHM mobilisé

Accouchement rocambolesque dans la nuit de mardi à mercredi à Mafate.



La section aérienne de la gendarmerie (SAG), épaulée par des gendarmes du PGHM et un médecin du SAMU ont en effet dû intervenir pour aider une jeune Mafataise de 27 ans à accoucher. La maman et son bébé, prénommée Maira, se portent bien.



Après avoir embarqué deux gendarmes du PGHM et un médecin du SAMU, l’hélicoptère a décollé aux alentours de 3h40 pour atterrir à Mafate à 4h du matin " malgré des conditions météo pas très favorables ", indique la gendarmerie de La Réunion.



Prise en charge par ces derniers, la jeune maman, qui a accouché sur place, ainsi que son petit bout de chou de 2,965 kilos ont été transportés au CHU de Bellepierre pour la suite des soins.