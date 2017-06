Dengue : 40 cas depuis le début de l'année, 8 nouveaux cas en 15 jours

40 cas de dengue autochtones et 5 cas importés (de retour de voyages) ont été identifiés à La Réunion depuis le début de l'année. 8 nouveaux cas autochtones ont été signalés ou confirmés au cours des 15 derniers jours.



La Cire océan Indien et l’ARS Océan Indien identifié plusieurs situations de contamination distinctes, dont 3 ont pu être reliées à un cas importé de voyage.



3 communes restent concernées par une circulation active du virus : Saint-Louis / Quartier de La Palissade (6 cas), Saint Pierre / Ligne Paradis (6 cas) et Saint Paul / Bois de Nèfles (2 cas).



L'ARS précise que le premier et principal foyer de circulation du virus, situé à Saint-Paul, quartier Crève-cœur (18 cas) n’a pas fait l’objet de nouveau cas au cours des dernières semaines. Il semble à présent peu ou pas actif.



Enfin, quelques rares cas ont été signalés sans pouvoir être clairement rattachés à une de ces zones de circulation virale connues. Cela a concerné récemment 2 cas situés l’un au Tampon et l’autre à la Plaine des Cafres et pour lesquels des investigations sont en cours.



Malgré l’arrivée de l’hiver austral, les conditions climatiques actuelles permettent le maintien d’une circulation virale modérée.