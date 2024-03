Université de La Réunion : Bon courage, M. l’administrateur provisoire

Peut-être verrons-nous enfin disparaitre cette ambiance de lupanar avec des histoires de cul à tous les étages. Mais comment pouvait-il en être autrement quand le mauvais exemple venait d’en haut ?

Le tout débouchant sans réelle surprise sur de sombres histoires de promotions canapé où des enseignantes bien en cour bénéficiaient de promotions fulgurantes, grâce à des jurys de concours triés sur le volet et aux ordres.

Et enfin, beaucoup plus grave, j’espère que nous verrons la fin de ces relations malsaines entre professeurs et étudiantes à peine majeures, lesquelles étudiantes bénéficiaient, comme par hasard, de notes anormalement élevées au vu de leurs niveaux. Imaginez la tête des autres étudiants trimant jour et nuit pour obtenir la meilleure note possible et qui se faisaient coiffer sur le poteau par une étudiante au niveau plus que moyen, mais qui pouvait s’enorgueillir d’un physique avantageux manifestement très apprécié par un de ses profs. Le tout était de choisir le « bon » prof, dans une matière avec un fort coefficient…

Espérons que M. Comby, le nouvel administrateur provisoire, réussira également à ramener la sérénité dans les couloirs de cette université où l’on compte d’ores et déjà huit plaintes pour harcèlement, et où il se dit que d’autres seraient en préparation.

Enfin, souhaitons-lui de parvenir à mettre fin à ce mariage consanguin entre mondes universitaire et politique. Qui, par exemple, a permis l’élection de Frédéric Miranville à la présidence en 2016 alors que sa liste était arrivée en dernière position avec seulement trois voix et qu’il n’avait dû son élection qu’au soutien forcené du président de Région de l’époque. Rebelote en 2021 où tout le monde le voyait battu, mais où il a été réélu encore une fois grâce à la campagne forcenée du même président avec les mêmes méthodes que lors d’une campagne électorale classique : promesses, menaces, etc…

N’exonérons pas non plus l’actuelle présidence ou la maire de Saint-Denis, également très active lors de chaque élection. Une université est un terrain au sein duquel chacun tisse ses réseaux en vue de faire élire son poulain le moment venu à la présidence. Si on y parvient, on espère pouvoir par la suite se servir de lui pour grappiller des voix auprès des personnels enseignants ou des ATOS pour les élections régionales ou municipales. Et faire avancer ses objectifs politiques, par exemple en se servant de lui pour promouvoir (ou freiner, selon là où on se place) l’utilisation de la langue créole dans l’enseignement. Et ce n’est qu’un exemple parmi des dizaines d’autres.

Comment conclure ce volet des mélanges entre politiques et université sans évoquer la nomination de Juliana M’Doihoma, au poste de directrice de cabinet de Frédéric Miranville, avec un salaire supérieur à celui d’un ministre et sur un poste aux horaires plus que flexibles ? Ce qui lui a permis de faire campagne à St-Louis et de se faire élire aux frais du contribuable. Quand la ficelle est devenue trop grosse et trop visible, Frédéric Miranville lui a accordé un temps partiel, mais à chaque fois avec une forte augmentation à la clé. Résultat : elle touchait pratiquement le même salaire en travaillant deux fois moins !

C’est tout cela qui doit cesser.

Retroussez-vous les manches M. Comby. Ce n’est pas le travail qui va vous manquer et nul doute que ceux qui ont bénéficié de tous ces privilèges indus pendant des années ne vont pas voir votre arrivée d’un bon œil et feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues.

Bon courage. Vous allez en avoir besoin.