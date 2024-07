Un Tour Auto très mouvementé

Le 55e Tour Auto a été très compétitif jusqu'à la fin, mais a aussi été marqué par des accidents spectaculaires. Thierry Law-Long s'est imposé devant Damien Dorseuil et Meddy Gerville. Maxime Dupuy a abandonné suite à une sortie de route. Une spéciale a été annulée à cause d'un accident de l'équipage composé de Stéphane Sam-Caw-Frève et Laurent Robert. Ces derniers ont été évacués à l'hôpital après avoir violemment percuté un muret.

Une centaine de voitures de rallye ont parcouru toute La Réunion entre vendredi et dimanche pour le 55e Tour Auto. Thierry Law-Long a renoué avec la victoire et remporte l’épreuve reine du sport automobile à La Réunion. Il était poursuivi par Damien Dorseuil et Meddy Gerville qui complètent le podium.

Les abandons de deux équipages très compétitifs ont marqué les journées de samedi et dimanche. La caravane a perdu Maxime Dupuy aux Tamarins et Stéphane Sam-Caw-Frève à Matouta.

La sortie de Maxime Dupuy perturbe la course

Le pilote de la Porsche 911 était très en vogue au début du Tour Auto. Maxime Dupuy a réalisé le meilleur temps sur la première spéciale des Trois Bancs. Il s’est retrouvé en deuxième position au terme de la première journée.

Mais la Porsche 911, voiture puissance, mais équipée d’un moteur à propulsion peu adapté aux tracés sinueux, rencontre un problème lors de la cinquième spéciale qui se tenait samedi matin à Trois-Bassins. Maxime Dupuy et Zakaria Omarjee finissent sur le toit lors du premier passage des Tamarins. Leur voiture entrave aussi en partie la route. Damien Dorseuil arrive le premier sur les lieux et s’arrête pour s’assurer de l’état de santé de l’équipage. Meddy Gerville ralentit fortement, mais continue lorsqu’il voit que le pilote et le co-pilote sont déjà entourés.

L’équipage de la Porsche 911 s’en sort sans trop de bobos. La spéciale n’est pas neutralisée, mais la direction de course doit alors attribuer un temps forfaitaire aux pilotes qui se sont arrêtés ou ont dû ralentir. Damien Dorseuil qui est resté plusieurs minutes aux côtés de Maxime Dupuy est donc reclassé à la deuxième place suite à un calcul entre son chrono lors du deuxième passage des Tamarins et les deux temps de Thierry Law-Long, seul pilote non impacté par l’accident.

Stéphane Sam-Caw-Frève et Laurent Robert évacués à l’hôpital

L’équipage de la Clio R3, très compétitif depuis le début du Tour Auto, finit la compétition avec un accident spectaculaire qui a nécessité l’intervention des secours. SCF, absent depuis le début de la saison, s’est élancé à bord d’une nouvelle voiture lors de cette épreuve. En lice pour remporter la victoire dans sa classe (FRC3), le duo est victime d’une crevaison lors de Montée Panon 2.

Lancée dans une mission rédemption, SCF met les pleins gaz et remonte très vite sur Dominique Hoarau. Il reprend parfois jusqu’à 10 secondes par spéciale. Mais à la toute fin du deuxième passage de Matouta, l’arrière de la Clio se dérobe au freinage. La voiture percute un muret et est propulsée dans les airs avant de retomber violemment sur la route.

Stéphane Sam-Caw-Frève et Laurent Robert souffrent d’importantes douleurs. Les deux pilotes sont pris en charge par les pompiers et les médecins du SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation). La spéciale est annulée pour permettre l’intervention, l’équipage est transporté à l’hôpital.

Thierry Law-Long poursuivi par Damien Dorseuil

Le 55e Tour Auto est un événement très populaire, mais aussi une compétition très disputée. Quatre pilotes différents signent des meilleurs temps, chacun leur tour lors des deux premières journées. Mais au fil du temps, c’est l’habituel duel Law-Long/Dorseuil qui anime la course. Le pilote de la Ford Fiesta participe à son premier rallye de la saison. Libéré de la pression d’être pilote d’écurie, le vainqueur de l’édition 2022 est relâché et fait parler son talent. Il signe trois temps scratchs dont deux durant la dernière journée et oblige le Chinois Volant à rester sur ses gardes jusqu’à la dernière spéciale.

Thierry Law-Long, marqué par un abandon sur casse mécanique lors du Rallye de Petite-Île, se réjouit de remonter sur la première marche du podium. Il déclare d’abord savourer sa victoire avant de se pencher sur la question du championnat de La Réunion. Le Chinois Volant est en effet à la recherche de sponsors, car la panne lors de la précédente course a creusé un trou dans son budget. À noter toutefois, qu’il remonte en un rallye de la 6e à la 4e place et reste toujours en lice pour remporter son septième titre consécutif de champion de La Réunion.

Meddy Gerville, entre apprentissage et maturité

Le crooner-pilote réalise pour l’instant une très belle saison avec sa nouvelle voiture. Sa Volkswagen Polo R qu’il vient de prendre en main en début d’année lui a apporté la toute première victoire de sa carrière au Rallye de Petite-Île, ainsi que son premier podium au Tour Auto.

Meddy Gerville est malheureusement plutôt en retrait lors de l’épreuve reine du sport automobile à La Réunion. Il explique avoir beaucoup moins d’expérience que le duo Thierry Law-Long et Damien Dorseuil. Mais sur les spéciales qu’il connaît, le pilote de la Volkswagen Polo R se montre très compétitif avec deux temps scratchs.

Il assure un très bon résultat, une troisième place, qui lui permet lui aussi lancer un appel aux sponsors. Le leader du championnat de La Réunion, celui qui est en meilleur position pour détrôner le Chinois Volant après six années de domination, n’est en effet pas sûr de pouvoir finir la saison par manque de budget.