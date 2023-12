Un parapentiste atterrit sur la route

Les enquêtes menées afin de démanteler des réseaux de trafic de drogue dure qui pullulent sur l’île se multiplient. Après les arrestations de mi-novembre dernier, têtes de réseau et mules, d’autres interpellations se sont déroulées à Gillot et dans le département. Deux mis en cause seront présentés ce jeudi à une juge d’instruction dionysienne et une mule, encore une, sera jugée ce vendredi en comparution immédiate.