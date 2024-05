Un dimanche venteux en perspective

Météo France prévoit pour ce dimanche 5 mai un alizé de Sud-Est devenant assez fort et une houle de secteur Sud s'amplifiant vers 3 mètres en fin de journée.

Le vent reste l’élément marquant de ce dimanche. En effet, de secteur Sud-Est, les rafales avoisinent les 60 à localement 65 km/h sur les côtes Ouest de l’île ainsi que vers Sainte-Marie. Sur Saint-Benoît et vers Saint-Pierre, on frôle les 60 km/h. Les brises prédominent sur le Port ainsi qu’en baie de Saint-Paul.

Côté ciel, La Réunion garde un temps assez nuageux vers la région du Volcan avec quelques averses au menu. Ailleurs, les éclaircies prédominent sur le littoral et les nuages se partagent le ciel avec le soleil dans l’intérieur. Les plus hauts sommets sont au-dessus des nuages et profitent d’un beau ciel bleu.

La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table au déferlement d’une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres 50 à 2 mètres 80 environ. Elle est agitée ailleurs et même peu agitée sur la région du Port.