Trois ministres attendus à La Réunion pour les French Tech Days la semaine prochaine

Le ministre chargé des Outre-Mer, Philippe Vigier, le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, et le ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, Olivier Becht, sont annoncés à La Réunion pour la première édition des French Tech Days qui se déroulera sur notre île et rassemblera plusieurs départements et communautés ultramarines ainsi que des personnes venues d'Afrique et de l'océan Indien du 30 novembre au 1er décembre.