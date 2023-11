La première édition des Outre-Mer French Tech Days réunit les territoires ultra-marin à La Réunion

Soutenir l’innovation ultramarine

Soutenu par la Direction Générale des Outre-Mer, la Mission French Tech, la Préfecture de la Réunion, la Région Réunion en partenariat avec les communautés French Tech de la zone Océan Indien, des Antilles, du Pacifique ainsi que des communautés internationales, les OUTRE-MER FRENCH TECH DAYS visent à créer une plateforme pour favoriser les synergies entre nos territoires, propulser les start-up sur le devant de la scène économique et démontrer que nos territoires ultramarins sont des acteurs incontournables de la French Tech, créateurs de valeurs et d’innovations.

Afin de valoriser au mieux les start-up présentes et sensibiliser aux enjeux pour le développement économique des outre-mer, la French Tech espère la présence de l’un ou plusieurs des 4 ministres invités : Philippe Vigier, Ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé du Numérique, Olivier Becht, Ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger et Christopher Gygès, Membre du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie chargé de l’économie Numérique, de la Transition énergétique et de l’économie maritime »Notre ambition est de mettre en avant les start-up, l’innovation et les opportunités économiques de nos territoires ultramarins, et de promouvoir les Outre-mer à l’échelle nationale et internationale », déclare Florent Montrouge, Président de l’association French Tech La Réunion.

11 délégations French Tech attendues des Outre-mer, de l’océan indien et d’Afrique !

Consciente du potentiel de sa récente labellisation en tant que première Capitales French Tech des régions d’outre-mer, la French Tech La Réunion impulse une dynamique collective de mise en lumière de l’esprit d’innovation qui anime les territoires ultramarins et invite à deux jours d’immersion au cœur de leur écosystème tech ! Un rendez-vous exceptionnel pour créer des synergies et mettre en lumière nos start-up locales et celles de toutes les communautés French Tech des outre-mer : Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Guadeloupe, Martinique, Guyane mais également d’Afrique et de l’Océan Indien : Maurice, Kenya, Madagascar, Afrique du Sud.

Valoriser les start-up devant les fonds d’investissement

Le programme de l’événement prévoit une exploration approfondie de sujets cruciaux tels que la l’internationalisation des territoires d’outre-mer, la transition écologique ainsi que la collaboration entre start-up et grandes entreprises après le succès du French Tech Connect, semaine dédiée à l’open innovation. Pendant les OUTRE-MER FRENCH TECH DAYS, les start-up locales et les start-up qui accompagneront les délégations, auront l’occasion de briller et présenter leurs innovations à un public d’experts, d’investisseurs et de partenaires potentiels. Notamment à travers des rendez-vous B-to-B et des pitch devant des fonds d’investissements qui pourront faire des feed-back et coaching précieux aux entrepreneurs ultramarins. À noter entre autres, la présence du club Femme Business Angels et de Sylvain Makaya, partner d’Eurazeo. Il est encore possible pour les start-up, les institutions, collectivités et grandes entreprises de candidater pour participer à cet événement.

Pour plus d’informations et pour candidater, veuillez visiter le site web de l’événement : https://lafrenchtech-lareunion.com/outre-mer-french-tech-days-les-30-novembre-et-1er-decembre/