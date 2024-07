[Communiqué]Tour Voile 2024 : Une nuit agitée en mer pour l’équipage La Réunion

Au départ de la Grande Course Dieppe-Deauville, à 11h54, l’équipage La Réunion devra affronter un front avec des vents atteignant 30 nœuds sur une partie du parcours.

Pour ce ralliement, l’équipage est composé d’Aurélien Barthélémy, de Gabriel Jean-Albert, de Théa Lubac et de Lorenzo Palazzi.

L’équipage naviguera pendant environ douze heures avant d’enrouler une bouée à Saint-Vaast-la-Hougue, puis descendra au portant, sauf si les conditions météorologiques contraignent la direction de course à arrêter le parcours à Saint-Vaast-la-Hougue.

Avant cela, l’équipage La Réunion devra gérer une zone de transition en début de nuit, ajoutant une complexité supplémentaire à la course.

Aurélien Barthélémy déclare : “Nous nous apprêtons à entamer le deuxième grand offshore du Tour, une course très importante avec un coefficient 3, qui aura un impact majeur sur le classement.

Ce sera notre première grande course sans Jules, et j’aborde cette épreuve avec davantage de responsabilités à bord et un rôle un peu différent. Je serais moins à la barre et plus derrière la cartographie, mais heureusement, je peux compter sur le soutien de Gabriel Jean-Albert, qui a beaucoup d’expérience dans ce domaine. Nous allons essayer de continuer à régater comme nous l’avons fait jusqu’à présent, en nous concentrant sur une navigation propre et en évitant les erreurs que nous avons commises auparavant. Heureusement, nous ne répétons pas souvent les mêmes erreurs, bien que nous en découvrions de nouvelles à chaque fois, ce qui est normal pour un projet aussi jeune. Je suis heureux de repartir en course, même si je ressens un peu de fatigue mentale. Physiquement, tout va bien et mon état d’esprit est bon. J’ai vraiment envie d’y aller. Je commence à avoir confiance en mon équipage, en Lorenzo dont je connais les capacités, en Théa avec qui nous apprenons à mieux nous comprendre. Gabriel est quelqu’un que je connais depuis longtemps, ce qui renforce encore la confiance que j’ai en lui. Nous sommes prêts à y aller et à voir ce que cela donnera.”

Lorenzo Palazzi : “C’est parti pour le deuxième grand offshore. Notre objectif est de continuer à marquer des points et de rester au niveau des leaders. On prévoit de terminer avec un gros portant, ce qui nous permettra d’aller vite, jusqu’à 35 nœuds de vent, même si ce sera mouillant. Cette fois, on ne devrait pas avoir trop de courant de face. Le vent devrait se lever vers 3h ou 4h du matin, rendant la course rapide une fois que nous aurons enroulé la bouée à la Pointe du Cotentin. Nous utiliserons le grand spi puis le grand gennaker. Ce sera humide mais rapide !”

Vendredi à 21h30, l’équipage La Réunion est bien positionné dans le peloton pour pouvoir jouer en tête.

Les 14 figaros bénéteau sont attendus samedi 6 juillet dans la journée.