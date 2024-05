Tempête Candice : Derniers jours pour solliciter le Fonds de secours pour les Outre-mer

Le communiqué de la préfecture :

Derniers jours pour solliciter le Fonds de secours pour les Outre-mer (#FSOM) qui permet l’indemnisation des sinistrés, pour les biens non assurés ou non assurables, suite au passage de la tempête Candice et des fortes pluies de janvier 2024.

La date limite est fixée au 31 mai pour déclarer son sinistre en mairie, à l’aide des formulaires téléchargeables : https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse/Activation-du-Fonds-de-secours-pour-l-Outre-mer-pour-Candice-et-les-fortes-pluies-de-janvier-2024