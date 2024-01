Télé Mag+ dans la tourmente, des licenciements économiques envisagés

Les nuages noirs ne cessent de s’amonceler au-dessus de la tête de la presse écrite réunionnaise. Les trois salariés de la rédaction du magazine Télé Mag+ ont appris la mauvaise nouvelle il y a un mois par leur directeur de publication, mais aussi président de la SAS Espace Capricorne Presse Réunion qui l’édite, Jean-Pierre Dezarnaud. Un licenciement économique est envisagé pour les trois salariés de la rédaction. Le directeur fait état de “difficultés”.

Une partie des entretiens préalables au licenciement ont été réalisés la semaine dernière et les démarches attestant des efforts de formation, d’adaptation ont été réalisées et les propositions de reclassement externe envoyées à plusieurs autres rédactions.

Si les salariés de la rédaction de Télé Mag+ attendent désabusés leur lettre de licenciement, le magazine continue d’exister. La direction envisage toujours de fournir du contenu en version papier et digital. Pour ce faire, l’intelligence artificielle a été évoquée, le recours à des intervenants extérieurs ou encore un personnel dédié à la fois au côté commercial et rédactionnel.

En 2013, Télé Mag + renaissait des cendres du magazine Télé Mag créé par Sarah Caillé et Aziz Patel. Le magazine hebdomadaire repris alors par Guillaume Courteaud et Philippe Peyre avait pour ambition de proposer un mélange d’actualité locale, d’informations télé et de pages people.