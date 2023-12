St-Joseph : Un éboulis va provoquer des coupures d’eau dans une partie de la commune

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et la ville de Paris lancent un appel à candidatures de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet de Mémorial National des Victimes de l’Esclavage. Les paysagistes, architectes et scénographes, sont invités à proposer des projets de jardin faisant honneur aux « nouveaux libres ».