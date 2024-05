SPL Estival: Le redressement judiciaire une nouvelle fois prolongé de trois mois

Les salariés de la SPL Estival, qui gère le transport public dans six communes de l’est de l’île, ont obtenu ce mercredi une audience supplémentaire fixée au 28 août prochain. Ce délai permettra de présenter les contours d’un plan social, élaboré après la grève des salariés survenue en fin d’année dernière.

Comme nous le rappelions en février dernier, pour assurer la survie de cette entreprise publique de transport, près les employés de la société de transport devront choisir entre une réduction de leur salaire ou un licenciement économique. Les réductions de salaire proposées varient pour rappel entre 300 et 1.000 euros. Malgré le mécontentement initial, la majorité des employés se disent prêts à continuer de se battre pour préserver leurs emplois puisque seulement 5 d’entre eux sur les quelque 75 agents de la SPL ont refusé une baisse de leurs émoluments comme l’a annoncé ce mardi l’intersyndicale lors d’un point presse. L’intersyndicale, qui pointe toujours un problème de gouvernance au sein de la SPL, reste mobilisée, se disant prête à « relancer la machine » en cas de passage forcé de la part de la gouvernance actuelle de la SPL.

Le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et a renvoyé, à la fin du mois d’août, le prochain point d’étape de la procédure. Un projet de plan d’actions devrait être présenté à ce moment-là.

Le Conseil communautaire s’est réuni hier et a délibéré en faveur d’un apport au compte courant d’un montant assez conséquent, de l’ordre de 330.000 euros, qui devrait permettre de financer la poursuite de la période d’activité et sécuriser l’activité de la SPL.

« On devrait être en mesure d’ici à la fin du mois d’août, à début septembre, de présenter un projet de plan sur la base des prévisions qui seront établies par le cabinet d’expertise comptable et que le Conseil communautaire, de nouveau, se réunira pour statuer sur un nouveau contrat in-house avec la CIREST, pour qu’on puisse rééquilibrer les comptes et proposer un plan permettant de sauvegarder l’emploi et sauvegarder l’activité et préserver l’intérêt des usagers« , explique Charles Soba, représentant du personnel.