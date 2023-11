SPL Estival : Joé Bédier et Jean-Hugues Ratenon en soutien de grévistes plus déterminés que jamais

Ce mouvement est soutenu par tous les syndicats ayant été élus vendredi lors du CSE (FO, CGTR, UR974, CFTC et CFDT). « Les salariés restent déterminés et ne comprennent pas pourquoi ce serait à eux de payer la mauvaise gestion de la direction. Aujourd’hui, le mot d’ordre c’est le maintien des emplois et la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante car l’actuelle a failli », maintient Sarah Lambert de FO. Un point de non-retour a semble-t-il été atteint entre les grévistes et le président par intérim de la SPL, Patrice Selly. Les grévistes reprochent au président de la Cirest un manque de contrôle sur la gestion faite par Ludovic Alamélou, du temps où ce dernier cumulait les postes de président et de directeur général de la SPL.

« À chaque fois qu’on lui (NDLR : Patrice Selly) demande quelque chose, il ne sait pas, alors qu’il a signé les documents. Un élément flagrant, c’est lors du vote du budget 2023 de la Cirest, où une enveloppe de 1 million d’euros avait été adoptée pour la révision des prix sur le réseau. D’un côté il reconnaît qu’il y a une inflation des prix et de l’autre, quand il fait la nouvelle convention de service public, il revoit à la baisse le coût kilométrique. Ils vont jusqu’au bout de leur amateurisme », poursuit-elle.

Ce matin, la direction d’Estival a proposé une rencontre avec les grévistes, qui ont refusé, ces derniers souhaitant la présence des maires de la Cirest. « Que personne ne vienne nous dire que les maires n’étaient pas au courant de la situation car ils ont toujours été en copie des mails. Nous souhaitons les voir en plus du président de la Cirest M. Patrice Selly ». Le seul maire ayant répondu favorablement à la demande des grévistes est Joé Bédier, venu à leur rencontre ce matin aux côtés du député Jean-Hugues Ratenon. Le maire de Saint-André avait alerté dès 2021 sur le train de vie quelque peu dispendieux de la SPL. Le quatrième adjoint de la Plaine-des-Palmistes, Johan Doro, était également présent, le maire de la Plaine Johnny Payet étant actuellement hors département.

Communiqué de la SPL ESTIVAL :

« En raison d’un préavis de grève illimité déposé à la SPL ESTIVAL, à partir du lundi 13 novembre 2023, des perturbations sont à prévoir. Pour ce mardi 14 novembre, la ligne 1 sera très fortement perturbée avec uniquement 2 véhicules en circulation au lieu de 9. 1 véhicule sur 2 en circulation sur la ligne 49 Les lignes 13, 17 et 44 ne seront pas desservies. »