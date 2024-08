Saint-Joseph: Les gendarmes découvrent deux élevages marrons

Lors d'une opération de contrôle d'une exploitation agricole, les militaires de la brigade de Saint-Joseph ont découvert qu'en plus d'enfreindre plusieurs infractions, le voisin du contrôlé ne respectait également pas la législation. Les deux agriculteurs auront deux mois pour se mettre en règle.

Le 31 juillet 2024, à la suite d’une suspicion de ferme marron *, les militaires de la communauté de brigades (COB) de Saint-Joseph et les services de la Préfecture de La Réunion ont procédé au contrôle d’une exploitation.

Sur les lieux du contrôle, plusieurs infractions administratives sont susceptibles d’être relevées au propriétaire de cabris. En effet, ni le chien de l’exploitant, ni les animaux ne sont identifiés.

Poursuivant les investigations, ils aperçoivent d’autres animaux chez un voisin. Après vérifications, ils découvrent que 2 poneys et un chien ne sont pas identifiés. De plus, une tortue de terre de Madagascar (« tortue Rayonnée ») est non déclarée.

Face à la situation, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion va adresser une mise en demeure aux 2 propriétaires afin qu’ils se mettent en conformité avec la législation dans un délai de 2 mois.

Aucune maltraitance n’a été observée sur les animaux contrôlés.

* activité non déclarée sur l’île de La Réunion