Route du littoral : un énorme éboulis découvert après l’alerte rouge Belal

C’est mon ami Jean-Jacques Ayan, à l’époque rédacteur en chef de Visu du temps de sa splendeur, qui avait créé cette rubrique annuelle qui allait devenir une véritable institution. En fin d’année, il décernait une vingtaine de bonbons cocos et de moques en tôle dans les domaines les plus variés : politique, culture, faits-divers, etc…

Comme la rubrique a disparu et que Visu n’est plus que l’ombre de lui-même, je vous propose de ressusciter cette distribution de bons et mauvais points à l’occasion du bilan du passage du cyclone Bilal. À charge pour vous de commenter mes choix et de rajouter les noms que vous souhaitez.