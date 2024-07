RN1 de Saint-Paul : Le point sur les restrictions de circulation

Le 1er juillet 2024, l’Insee et la Dares, le service statistique du ministère en charge du Travail, lancent la nouvelle enquête Conditions de travail et risques psychosociaux (CT-RPS).

Les enquêteurs de l’Insee s’entretiendront avec 45 500 ménages en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer, dont 1 500 à La Réunion et 1 500 à Mayotte. Au sein de ces ménages, les personnes en emploi seront interrogées sur leur activité professionnelle, l’organisation du travail, les contraintes physiques ou psychosociales, leur trajectoire d’activité professionnelle, leur formation, leur santé physique et mentale, etc.