Risque de formation d’une tempête cette semaine

« Une zone suspecte est présente, et il y a un risque de formation d’une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours« , indique Météo France.

En effet, dans un contexte atmosphérique et océanique devenant inhabituellement favorable à la cyclogenèse en plein coeur de l’hiver austral, une circulation dépressionnaire devrait se former ces prochains jours sur le nord-est du bassin et présente un risque faible (probabilité de 10 à 30%) de devenir une tempête tropicale à partir de vendredi 16 août à proximité de l’archipel des Chagos.