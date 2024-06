Relais de la flamme : Une journée noire annoncée demain

Le 12 juin 2024, la flamme olympique traversera l'île de La Réunion, annonçant une journée particulièrement difficile. Des perturbations majeures sont à prévoir avec un dispositif conséquent incluant la fermeture de nombreuses routes et établissements publics. Voici les détails des mesures annoncées par le CRGT, la préfecture et le Rectorat.

CRGT

Le passage de la Flamme Olympique pour les jeux Paris 2024 sera sécurisé par des mesures spécifiques dans huit communes de La Réunion ce mercredi 12 juin. Voici les principales fermetures et déviations :

– Saint Paul : La RN1A Cap Lahoussaye sera fermée de 6h à 10h. Certaines rues, dont la rue Général de Gaulle, seront fermées dès le mardi 11 juin à 20h.

– Le Tampon : La RN3 sera fermée de 8h30 à 9h30 entre le CREPS et le rond-point de la Cité du Volcan.

– Sainte Suzanne : La RN2002 sera fermée à partir de 15h entre la rue Hyppolite Piot et le rond-point de la Marine.

– Saint Denis : Fermeture totale de la route entre le giratoire caserne Lambert et l’échangeur du Butor à 14h, avec réouverture prévue vers 18h. Déviations via la route de la Montagne (RD41) et la rue du Butor.

Le stationnement sera strictement réglementé aux abords du parcours, et les visiteurs sont invités à utiliser les parkings dédiés indiqués sur les sites officiels.

Académie de La Réunion

Le recteur de région académique a annoncé la suspension des cours dans plusieurs établissements le 12 juin pour faciliter le passage de la flamme olympique :

– Saint-Paul : Collège Antoine Soubou, Lycée Louis Payen

– Saint-Pierre : Collège Paul Hermann, Lycée professionnel François De Mahy

– Saint-Benoît : Collège Amiral Bouvet, Lycée Jean-Claude Fruteau, Lycée professionnel Patu de Rosemont

– Saint-Denis : Collèges Juliette Dodu et Bourbon (pas de cours l’après-midi)

Les épreuves d’examens de CAP et de baccalauréat professionnel prévues le 12 juin sont maintenues, et il est conseillé aux candidats de prévoir leurs déplacements en conséquence.

Mesures de la Préfecture

Pour assurer la sécurité lors de cet événement, la préfecture a pris plusieurs arrêtés :

– Interdictions de survols de drones et vols VFR : Toute présence de drones non autorisés sera considérée comme hostile. Les vols VFR sont interdits à Saint-Denis et Sainte-Suzanne entre 15h10 et 18h45 locales.

– Interdiction de la vente et de l’utilisation d’artifices et de carburants au détail : Valable du 11 juin 00h au 12 juin 22h.

– Interdiction de vente et de transport d’armes : Valable du 11 juin 00h au 12 juin 22h.

– Restriction de la consommation, la vente et le transport d’alcool : Interdiction de consommation d’alcool sur le domaine public le 12 juin dans certaines communes, et interdiction de vente à Saint-Denis dans un périmètre défini.

– Interdiction de manifestation : Toute manifestation est interdite sur le parcours et les abords de la flamme de 6h à 22h dans les communes concernées.

Plus de 1000 personnels seront mobilisés pour sécuriser le parcours, incluant policiers, gendarmes, pompiers, et agents de sécurité privée. Le préfet recommande d’anticiper et de limiter les déplacements, et favorise le télé-travail pour réduire l’impact sur le trafic routier.