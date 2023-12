Protégeons les conducteurs de deux roues avec le réflexe « Portière gauche, main droite ; portière droite, main gauche »

Trottinettes, vélos, scooter, motos, il existe un moyen simple de protéger les utilisateurs en sortant de sa voiture.

Il suffit en effet d’actionner la poignée de la portière avec la main opposée à celle-ci : dans le cas de la portière gauche, avec la main droite ; dans celui de la portière droite, avec la main gauche. Ce changement de main entraîne mécaniquement la rotation des épaules, détaille la Sécurité routière.

L’automobiliste s’apprêtant à ouvrir sa portière pour descendre de son véhicule est alors naturellement bien mieux placé pour vérifier dans son rétroviseur et vers l’arrière de sa voiture, qu’aucun usager ne surgit de l’angle mort. Ce réflexe simple à adopter permet d’éviter de créer une situation dangereuse, à savoir la matérialisation soudaine d’un obstacle. Une portière soudainement ouverte est impossible à éviter pour les cyclistes et les usagers de trottinettes particulièrement exposés à ce danger lorsqu’ils longent une file de voitures.

En France, le vélo est l’un des modes de déplacement enregistrant la plus forte hausse de mortalité en 2021 par rapport à 2019 (+ 21 %). En 2021, 227 cyclistes sont décédés, 41.000 ont été blessés de gravité mineure et 3.000 blessés graves, soit +17 % par rapport à 2019. Le nombre de blessés a triplé en 2019 et 2021 (passant de 554 à 1 360 blessés).

A la Réunion, sur les 29 personnes tuées en 2023 (soit 32% de plus qu’en 2022), 46% se déplaçaient en deux roues.