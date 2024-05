Pour LFI, l’exclusion de l’Assemblée du député Sébastien Delogu est une fierté

Le député de Marseille Sébastien Delogu a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale par la présidente Yaël Braun-Pivet pour avoir brandi un drapeau palestinien hier lors d'une séance de questions au gouvernement. « Sa punition est une décoration et une honte pour toujours pour ceux qui l'ont votée » a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon. Sébastien Delogu a été sanctionné par un vote des députés macronistes, de la droite et de l'extrême-droite.

« J’ai brandi le drapeau au sein même de la plus grande institution française parce qu’à l’heure où on parle des enfants sont en train d’être massacrés par des armes françaises. Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l’Assemblée, ça serait une médaille pour moi d’avoir une sanction, une fierté », s’est expliqué Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, sur la chaîne de télévision parlementaire.

« Je suis totalement prêt à reconnaître un Etat palestinien mais je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d’émotion », a déclaré mardi le président Emmanuel Macron, en suscitant l’indignation d’une partie de la société au regard du récent massacre perpétué par l’armée israélienne à Rafah.