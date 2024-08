Pont de la Providence : la fermeture pour travaux reportée à une date ultérieure

Mauvais nouvelle pour les habitants des quartiers de la Providence, de Colline Camélias ou de Saint-François qui empruntent régulièrement le pont qui enjambe la ravine du Butor : les travaux initialement prévus du vendredi 2 au lundi 5 août sur le boulevard de la Providence, qui auraient dû occasionner la fermeture totale de l’ouvrage durant le week-end, n’ont finalement pas eu lieu.

« Le béton livré par la centrale sur site ne correspondait pas à la classe exigée pour le renforcement de l’ouvrage. L’entreprise réalisatrice des travaux (GTOI) a donc pris la décision d’annuler le bétonnage », a fait savoir la mairie de Saint-Denis ce lundi.

La collectivité se serait sans doute bien passée de cet incident, les travaux de réfection du pont ayant déjà pris beaucoup de retard, sa livraison étant repoussée à la fin de l’année. « Une réunion a eu lieu ce matin entre la centrale et GTOI pour déterminer les causes de cet événement et trouver les solutions nécessaires. Dès demain et à partir de ces éléments, une nouvelle date sera fixée pour le bétonnage », indique la ville de Saint-Denis.